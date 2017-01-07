ULUDAĞ'da kayak yaparken düşerek ayağından yaralanan Alper K. hastaneye kaldırıldı. Beceren Otel'e ait pistte kayak yapan Alper K. bir anda dengesini kaybederek düştü. Ayağı dönen Alper K.'nın yardımına Uludağ Jandarma Arama Kurtarma ekipleri yetişti. Jandarmanın kar motoruyla pistlerden aldığı yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
(Görüntülü Haber) Kayak yaparken ayağı döndü
ULUDAĞ'da kayak yaparken düşerek ayağından yaralanan Alper K. hastaneye kaldırıldı. Beceren Otel'e ait pistte kayak yapan Alper K. bir anda dengesini kaybederek düştü. Ayağı dönen Alper K.'nın yardımına Uludağ Jandarma Arama...
07 Ocak 2017 Cumartesi 15:55
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