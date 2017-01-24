(Görüntülü Haber) Kayak merkezinde ambulans tepkisi

Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, () İZMİR'in Ödemiş İlçesi sınırlarında kalan Bozdağ'daki kayak tesislerinde hafta sonucu düşen 13 yaşındaki Berk Çambel, yaralandı. Çocuğun ağabeyi 26 yaşındaki İhsan Çambel, 2.5 saat ambulans beklediklerini o süreçte kardeşinin kar üstünde sağlık ekiplerini beklemek zorunda kaldığını belirterek tepki gösterdi. Ödemiş'in kış turizmi merkezi olan Bozdağ'da, hafta sonu yoğunluğu turizmcilerin yüzünü güldürdü. Ancak yaşanan bazı olumsuzluklar da üzüntü yarattı. Manisa'daki Ali Rıza Çevik İlköğretim Okulu öğrencisi 13 yaşındaki Berk Çambel, kayak yaparken düşerek yaralandı. Ailesinin iddiasına göre 2.5 saat kar üstünde bekleyen Berk Çambel, toplamda 3.5 saat sonra hastaneye ulaştırıldı O GÜNÜ ANLATTI Konunun takipçisi olup yargıya taşıyacaklarını belirten, bir enerji firmasının ege bölge temsilcisi olan çocuğun ağabeyi 26 yaşındaki İhsan Çambel, o anları şöyle anlattı: "Kayak yaparken sırtının üzerine sert bir şekilde düştü. Düşerken sol el parmaklarında ve sağ bacağında kırık oluştu. Berk, yaşadığı olayın etkisiyle yerde kalmadı. Bozdağ Kayak Merkezi hafta sonları 10 bin kişinin uğradığı iç ve dış turizme açık bir yerdir. Acil müdahale ekiplerinin olmaması nedeniyle kardeşimi kar zeminde kıpırdatmamaya çalıştık. Tesiste boyunluk bile yoktu. Çevredeki halkın da yardımıyla, kıyafetlerle boynunu sabitledik. Sedye olmadığı için karda yattı. Tesiste yetkili ve muhatap bulamadık. 13 yaşındaki çocuk, kar üstünde yaklaşık 2.5 saat yerde kaldı. 112'yi aramamıza rağmen, yol kapalı olduğu için ulaşılamadığı ve yapacak bir şey olmadığı söylendi, yardım alamadık. 112 kayıtlarında aramalarımız mevcut. Berk kanlar içerisinde yerde yatarak beklerken, Danıştay'da görevli bir ağabeyimiz Kızılay helikopterini tesise çağırdı. Bu arada 112 ambulansı da ancak ulaştı. Helikopter inecek yer bulamayınca geri döndü. Kara ambulansı 2.5 saat sonra kardeşimi alıp, kazanın üzerinden toplam 3.5 saat geçtikten sonra donanımlı bir hastaneye ulaşabildik." YA TERÖR SALDIRISI OLSAYDI SERZENİŞİ Öte yandan; çocuğun ağabeyi İhsan Çambel'in kar üstünde yatan kardeşinin başında beklediği ve tepkisini dile getirdiği o anlar bazı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İhsan Çambel'in, "Biri burada terör saldırısı yaptı, insanlar kaçamadı. Ne olacak o zaman? Ambulans gelemeyecek mi?" sözleri dikkati çekti.