(Görüntülü Haber) Kavga ettiği genci bıçaklayan kişi yakalandı

İZMİT'te, 2 kişinin darp edildiği, 1 kişinin bıçaklandığı kavganın ardından kaçan 5 kişi yakalanırken, genci bıçaklayan 19 yaşındaki Y.D. adliyeye sevk edildi.

14 Aralık'ta İzmit Seka Park'ta yaşanan olayda, S.Y.(20) ve B.A. (29) darp edilirken, F.B. (21) ise aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, V.A. (19), Y.A. (19), Y.D. (19), E.Y. ve M.A.'yı gözaltına aldı. V.A. ve Y.A alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük yaştaki E.Y. ve M.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayda bıçağı kullandığını itiraf ederek, bıçağı polise teslim eden Y.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.