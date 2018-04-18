Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketi bir süre trafiğe kapandı. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Zincirleme kaza nedeniyle yaralalanlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.
(Görüntülü Haber) Kavacık'ta trafik kazası: TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapandı (2)
Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketi bir süre trafiğe kapandı. Kaza saat 12.30 sıralarında meydana...
18 Nisan 2018 Çarşamba 14:09
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