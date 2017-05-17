(Görüntülü Haber) Kato operasyonu 29'uncu gününde devam ediyor

Emin BAL / BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda silahlı faaliyet yürüten PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilerek kamp, sığınak ve mağaların kullanılamaz hale getirilmesi amacıyla başlatılan ve binlerce eğitimli komandonun katıldığı operasyon 29'uncu gününde sürüyor. Örgüte karşı, eksi 10 derece soğuklarda mücadele eden komandolar, geceleri dağda konaklıyor, gündüz saatlerinde ise kaçmaya çalışan teröristlerin izini sürüyor.



Örgütün önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve çok sayıda kamp, sığınak ve mağarasının bulunduğu Kato Dağı'nda, binlerce eğitimli komandonun başlattığı operasyon 29'uncu gününde sürüyor. Güvenlik korucularının da destek verdiği operasyonlarda zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanırken, çatışmalar kapsamında onlarca tervristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Örgüt içerisinde faaliyet yürüten bir çok PKK'lınan da kendiliğinden teslim olduğu kaydedildi. Son olarak önceki gün kendiliğinden teslim olan bir kadın PKK'lı'ya ilk müdahalesi Kato Dağı'nın zirvesinde yapıldı. Daha sonra Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne getirilen kadın PKK'lı, burada tedavi altına alındı.



SIĞINAKLAR VE ELE GEÇEN MALZEMELER İMHA EDİLDİ



Kato Dağı zirvesinde komandoların yaptığı operasyonlar sırasında bulunan kamp, sığınak ve mağaralar kullanılmaz hale getirilirken, buralara çok sayıda ağır silah ve mühimmatlar da bulundu. Silah ve mühimmatlara el konulurken, bulunan yaşam maddeleri ise bulundukları yerde imha ediliyor. Yine operasyonlar kapsamında terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla onlarca kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınanlardan bir kişi önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Geceleri güvenli bölgelerde konuşlanan birlikler, gündüz saatlerinde ise kaçmaya çalışan teröristlerin izini sürüyor. Sık sık asker değişimi yapılan Kato Dağı'nda, helikopterlerle geceleri sevkiyat yapılıyor. Kato Dağı'ndaki stratejik noktalarda hakimiyet sağlayan komandolar, örgütün çok sayıda ağır silah, patlayıcı ve çok sayıda mühimmatını ele geçirdi. Örgütün lojistik kanallarını da kesen komandolar, kaçmaya çalışan silahlı PKK'lıları etkisiz hale getirmek amacıyla yeni stratejileri uyguluyor.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği tarafından dün akşam yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:



"İlimiz Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde 16.05.2017 tarihinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı emir-komutasında devam eden operasyon kapsamında bir bölücü terör örgütü mensubu silahıyla birlikte teslim olmuş; daha önceden etkisiz hale getirilen iki bölücü terör örgütü mensubuna ait ceset bulunmuştur. Operasyon kapsamında 15- 16 Mayıs 2017 tarihlerinde tespit edilen mağaralarda PKK/KCK terör örgütü tarafından gizlenmiş; 1 adet Doçka silahı, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 36 bin 350 adet bixi mühimmatı, 189 adet Doçka mühimmatı, 57 adet Uçaksavar mühimmatı, 1000 litre benzin, 13 adet tüp ve çok sayıda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede 19 Nisan 2017 tarihinden itibaren devam eden operasyonda toplam 450 adet muhtelif tipte silah, 258956 adet muhtelif mühimmat, 5 ton Amonyum Nitrat patlayıcı madde ile 50 tondan fazla yiyecek ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."