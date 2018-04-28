KASTAMONU İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve üç gün süren 9'uncu Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı sona erdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı 9'uncu Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı'nın son gününde su üstü kurtarma, trafik kazası sonrası yaralılara müdahale, kayıp arama mizanseni yapıldı. Abana ilçesi Hacıveli mevkinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren Kastamonu, Ankara, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat'tan katılımın olduğu tatbikata Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Vali Yaşar Karadeniz "Tatbikat başarılı bir şekilde sonlandırıldı. Türkiye'de il merkezilerinde bulunan arama kurtarma ekipleri artık ilçelerde de mevcut" dedi.
(Görüntülü Haber) Kastamonu'da 3 günlük UMKE tatbikatı sona erdi
KASTAMONU İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve üç gün süren 9'uncu Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı sona erdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı 9'uncu Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikatı'nın...
28 Nisan 2018 Cumartesi 15:28
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