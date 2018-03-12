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(Görüntülü Haber) Kasımpaşa'da silahlı kavga 3 yaralı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, cenazede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Cadde üzerinde kovalamaca şeklinde devam eden saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay,...

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL,()-BEYOĞLU'nda, cenazede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavga, silahlı saldırıya dönüştü. Cadde üzerinde kovalamaca şeklinde devam eden saldırıda, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.15 sıralarında Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerinden habersiz olarak bir tanıdıklarının cenaze namazı için Kasımpaşa Büyük Camii'ne geldi. Caminin girişinde karşılaşan iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma, kısa süre sonra sopalı kavgaya dönüştü. 

Sopalı saldırıya uğrayan grubun üyeleri caddeye çıkıp koşarak kaçmak istedi. Aralarında bir kadının da bulunduğu öğrenilen diğer grup üyeleri ise, yanlarında bulunan tabancalarla arkalarından ateş etmeye başladı. Kovalamaca şeklinde devam eden saldırı sonucu kaçan gruptaki 3 kişi, kurşunla, çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. 

Yaralılardan biri, vatandaşların da yardımıyla bir taksiye bindirilerek özel bir hastaneye kaldırılırken, diğer iki yaralı da ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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