(Görüntülü Haber)Kasımpaşa'da denizde can pazarı

Hakan KAYA-Ozan URAL / İstanbul,() KASIMPAŞA Taşkızak Tersanesi'nde çalışan bir işçi dengesini kaybetmesi sonucu denize düştü. Adeta can pazarının yaşandığı olayda denize düşen kişi yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Olay Kasımpaşa Taşkızak Tersanesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tersanede gece vardiyasında çalışan Serhat Sırtaş(50) kıyıya demirli gemiden karaya doğru atlamak isterken dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden arkadaşları denizde çırpınan Sırtaş'a can simidi atarak deniz yüzeyinde kalmasını sağladı. Daha sonra ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi ve itfaiye ekipleri Sırtaş'ı kurtarmak için çalışma başlattı. CAN PAZARI YAŞANDI Adeta can pazarının yaşandığı olayda itfaiye, deniz polisi, sağlık ekipleri ve tersane çalışanları denizde çırpınan Sırtaş'ı kurtarmak için seferber oldu. Denize düşen Sırtaş'ı halatlar yardımıyla denizden çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri ve deniz polisleri, Sırtaş'ın aşırı kilolu olmasından dolayı yukarı çekmekte güçlük yaşadı. Denizde uzun süre kalmasından dolayı hareket kabiliyetini de kaybeden Sırtaş deniz yüzeyinde kalmakta güçlük çekti. YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA KURTARILDI Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma çalışanlarının ardından belinden ve bacak arasından geçirilen halatlar yardımıyla Sırtaş yukarı çekilerek denizden kurtarıldı. Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sırtaş'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.