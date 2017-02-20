(Görüntülü Haber) Kasaplardan, Bakan Çelik'e: Biz yasaklara karşıyız

Süleyman EKİN/ANTALYA-) TÜRKİYE Kasaplar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Osman Yardımcı, Muratpaşa İlçesi'nin 56 muhalle muhtarını, Büyükşehir Belediyesi'nden bir yıllığına devraldıkları Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne (ANET) bağlı mezbahayı tanıttı. Başkan Yardımcı, muhtarlar aracılığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e seslenerek, "Sucuk ve parçalı tavuk satmayı serbest bırakın. Devlet esnafın yanında olacak. Biz yasaklara karşıyız. Avrupa standartlarına uyacaklarsa biz en kralını yaparız" dedi. Antalya Kasaplar Odası'na bağlı Kasaplar Limited Şirketi'nin, 1 yıllığına işletmesini aldığı ANET'e bağlı hizmet veren mezbahayı, Muratpaşa İlçesi muhtarları ziyaret etti. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) küçük ve büyükbaş hayvan kesimi yapılan mezbahanın girişinde muhtarları, Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı karşıladı. Aynı zamanda Türkiye Kasaplar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili olan Osman Yardımcı, muhtarlarla yemek yedikten sonra, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e seslendi. 'BİZİ MERDİVEN ALTINA İTİYORLAR' Kasaplara getirilen sucuk ve parçalı tavuk satma yasağını eleştiren Osman Yardımcı, "Avrupa'ya biz de gittik. Bakanlar bizden daha çok gidiyor. Şöyle bir baksınlar. Oradaki kasaplarda esnafın yaptığı sucukta var. Patentli sucuk da var. Burada ise kasaplar satamıyor. Bizi merdiven altına itiyorlar. Kaçak göçek yapmaya zorluyorlar. Bizim esnafımız diyor ki, 'Sayın bakanım biz sadece haftalık 15 kilo sucuk satalım diyoruz. 100- 150 kilo istemiyoruz. Ankara'ya gittik. Şimdi bakalım inşallah bize istediğimizi verirlerse, bizde onların güle oynaya istediklerini yaparız. Türkiye Kasaplar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili olarak şunu istiyorum. Devlet esnafın yanında olacak. Biz yasaklara karşıyız. Avrupa standartlarına uyacaklarsa en kralını yaparız. Biz ekmeğimizi istiyoruz" dedi. 'AVRUPA BÖYLE BİR YASAK YOK' Başkan Osman Yardımcı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Avrupa'da kasapların sucuk ve parçalı tavuk satmadığını söylüyorlar. Avrupa'da böyle bir şey yok. Türkiye'de de olmasın. İnşallah Sayın Bakanım da bize sucuk ile parçalı tavuk parçalamayı serbest salacak. Siz muhtarlar da bizim gözümüz kulağımızsınız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, biz eskiden muhtarı bir vali bilirdik. Şehrin valisinden sonra o mahallenin valisi muhtarlardır. Sayın Cumhurbaşkanım en doğrusunu yapıyor. Mahallelerin valisi olarak bildiğimiz muhtarlara değer vermek geç kalınmış bir şey. Muhtarlar bizim gözümüz kulağımız, mahallemizin hem bekçileri, hem patronları, hem işçileridir." DERNEK BAŞKANLARI DESTEK VERDİ Antalya Muhtarlar Dernek Başkanı ve Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp muhtarların mahallenin mülki amiri olduğunu belirterek, ANET'i işin ehli olan Kasaplar Odası'na verilmesinin isabetli bir karar olduğunu söyledi. Muratpaşa Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Akça ise ANET'in Antalya Kasaplar Odası'na verilmesini isabetli bir karar olarak niteleyerek, "Biz tüketiciler olarak biliyoruz ki artık, daha hijyenik, daha sağlıklı bir ortamda etler hizmete sunulacak" diye konuştu.