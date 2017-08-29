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(Görüntülü Haber)Kasabın bıçak koleksiyonu

KAYSERİ’de yıllardan bu yana kasaplık yapan 49 yaşındaki Ali Tuncer, 37 yıldan bu yana işyerinin bir duvarında kullandığı ve kullanmaya kıyamadığı çeşitli türden bıçakların koleksiyonunu yaptı. Küçük yaştan bu yana çırak olarak...

KAYSERİ’de yıllardan bu yana kasaplık yapan 49 yaşındaki Ali Tuncer, 37 yıldan bu yana işyerinin bir duvarında kullandığı ve kullanmaya kıyamadığı çeşitli türden bıçakların koleksiyonunu yaptı. Küçük yaştan bu yana çırak olarak başladığı kasaplık mesleğinde elinden çok sayıda bıçak gelip geçtiğini söyleyen Ali Tuncer, meslekte 37 yıldan bu yana kullandığı bıçak, satır, diğer aletleri biriktirdiğini söyledi. Tuncer, şöyle dedi: "Bunları bir çerçeve içinde koleksiyon olarak sergilemeyi düşündüm. Kasap dükkanımıza, bıçak koleksiyonu çok yakıştı. Kimi pul, kimi mesleğiyle ilgili antika otomobil gibi koleksiyonlar yapıyor. Ben de kasap olduğum için kendime yakışanı yaptım. Her tür, her ebattan çakıdan tutun, satıra kadar her türlü kesici alet, camlı çerçevede sergileniyor. Bıçakların Türk Malı olanlar el yapımı ve çeşitli bölgelerden. Koleksiyonumuzdaki yabancı bıçakların ağırlığı Alman ve İsveç yapımı olanlar, Bunların büyük bölümü de bize hediye olarak geldi." Bıçakları bazı müşterilerin satılık olduğunu sandıkları İstasyon Caddesi'nde bulunan bıçak koleksiyonun bulunduğu kasap dükkanındaki, camlı çerçeve üstündeki 3 et tokmağı da görenlerin ilgisini çekiyor.

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