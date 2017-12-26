Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

(Görüntülü Haber) Kaş'ta turistler denize girdi, ağaçlar çiçek açtı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denize girdi. İlçede sıcağın etkisiyle bazı ağaçlar da çiçek açtı. Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları...

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, Kaputaş Plajı'nda denize girdi. İlçede sıcağın etkisiyle bazı ağaçlar da çiçek açtı. Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşulları yaşanırken, Kaş'ta ise baharı ve yazı anımsatan görüntüler ortaya çıktı. İlçenin kuzeyindeki Toroslar'ın yüksek kesimleri, karla kaplanırken, ilçeye gelen turistler de kış ortasında deniz keyfi yaptı. Bir haftalığına Kalkan Mahallesi'ne tatil için gelen 4 kişilik İngiliz Gardiner ailesi, ünlü Kaputaş Plajı'nda denize girdi. Su sıcaklığının 20, hava sıcaklığının ise 19 derece olduğu Kaputaş Plajı'nın turkuaz mavisi sularına kendilerini bırakan aile üyeleri, denizin ve güneşin keyfini çıkardı. İlçenin Gökseki mevkisindeki yol kıyısında bulunan bazı ağaçların çiçek açtığı görüldü. Kaputaş'ta deniz giren Cnarlie Gardiner, "Kaputaş, harika bir plaj. Burada denize girmeyi çok seviyorum" dedi. John Gardiner ise "Kaputaş Plajı'nı çok seviyorum. Yüzmek için dünyadaki en güzel plaj. Aralık sonundayız. Bugün, burada yüzdüm. Güneş çok güzel, pırıl pırıl bir hava. Güneş ve denizin tadını çıkarıyoruz. Bugün, harika bir gün benim için" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,