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(Görüntülü Haber) Kartopu oynayan gencin üzerine reklam tabelası düştü

Muammer ŞEN KARAMAN ) KARAMAN'da arkadaşlarıya kartopu oynayan 14 yaşındaki Talha Elitok'un üzerine kar birikintisi nedeniyle bir işyerinin reklam tabelası düştü. Arkadaşları tarafından kurtarılan genç, şans eseri yara almadan kurtuldu....

Muammer ŞEN KARAMAN ) KARAMAN'da arkadaşlarıya kartopu oynayan 14 yaşındaki Talha Elitok'un üzerine kar birikintisi nedeniyle bir işyerinin reklam tabelası düştü. Arkadaşları tarafından kurtarılan genç, şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen 24 Aralık günü Piri Reis Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi'nde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi.Talha Elitok, arkadaşlarıyla bir süre kartopu oynadı. Ardından kartopu oynadıkları işyerinin önünde kaldırımda beklediği sırada, işyerinin sundurmasında asılı olan reklam tabelası kar birikintisi nedeniyle düştü. Elitok, tabelanın alktında kalırken, arkadaşları ise kıl payı kurtuldu. Arkadaşları tarafından kurtarılan genç, şans eseri yara almadan kurtuldu.

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