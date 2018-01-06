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(Görüntülü Haber) Kartepe'de kar olmayınca pistler kapatıldı

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KARTEPE-()KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe kayak merkezinde pistler yeterli oranda kar olmadığı için kapatıldı. İstanbul'a en yakın kayak merkezlerinin başında yer alan Kartepe kayak merkezi, hafta...

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-KARTEPE-()KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe kayak merkezinde pistler yeterli oranda kar olmadığı için kapatıldı. İstanbul'a en yakın kayak merkezlerinin başında yer alan Kartepe kayak merkezi, hafta sonu havanın da güzel olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçen yıl Ocak ayında pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 2,5 metreye ulaşırken, bu kış yeterli kar yağışının olmaması, mevcut olan karın da erimesi nedeniyle pistlerde kar kalınlığı 5 santime düştü. Kartepe kayak merkezinde bulunan 14 pist yeterli oranda kar olmaması ve bazı pistlerde hiç kar olmaması nedeniyle kapatıldı. Kayak yapmak için Kartepe'ye gelen tatilciler, pistlerin kapatılması nedeniyle üzüldü.Hafta sonu tatili için Almanya'dan geldiklerini söyleyen Tuba Nalbant, Ailece Kartepe'ye geldik ama umduğumuzu maalesef bulamadık. Her yıl tatil yapmak için buraya geliyoruz. Geçen sene kar kalınlığı 2 metreyi geçiyordu. Fakat bu sene çok az yerde kar var. Hatta birçok yerde kar bile yok. Umarım ilerleyen süreçte kar yağar dedi. Kartepe'ye gelen Coşkun Keser, Çocuklarım kayak yapacaktı, fakat kar az olduğu için ya kızak yapacaklar ya da kartopu oynayıp dönmeyi düşünüyoruz diye konuştu.Gezmeye gelen bir grup lise öğrencisi ise Kartepe'de çok az karla karşılaştıklarını ifade ederek, Eğlenmek için geldik, ancak kar çok az. Kayak pistinin bir çoğunda kar bile yok. Kalan karlarla kartopu oynayıp eğleneceğiz dedi.

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