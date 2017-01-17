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(Görüntülü Haber) Kartepe'de geyikler için ormana saman bırakıldı

Çağla DAŞCI / KARTEPE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde karla kaplı ormanlarda aç kalan geyikler için ormana saman balyaları bırakıldı. Kartepe Sultaniye Mahallesi'nde karla kaplı ormanların içerisinde geyik sürüleri...

Çağla DAŞCI / KARTEPE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde karla kaplı ormanlarda aç kalan geyikler için ormana saman balyaları bırakıldı. Kartepe Sultaniye Mahallesi'nde karla kaplı ormanların içerisinde geyik sürüleri görülürken, yiyecek arayan hayvanlar için yem bırakıldı. Kartepe Belediyesi ve Sultaniye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar saman balyalarını geyiklerin geçiş yollarına bıraktı. Kış boyunca hayvanlar için ormana yem bırakılırken, hayvanların aç kalmaması için yem desteğinin devam edeceği bildirildi. Sultaniye Mahallesi Muhtarı Ahmet Özkılıç, "Doğal yaşamda çıplak gözle görülen geyik ve diğer hayvanlara bölgemizde belirli aralıklarla yem bırakmaktayız. Soğuğa ve açlığa direnen geyikler için yonca balyalarını Kartepe Belediyemizin yardımlarıyla karda ormanın üst kesimlerine kadar ulaştırıyoruz" dedi. Kartepe Belediyesi yetkilileri ise, "Eşsiz doğa güzelliğine sahip ilçemizde yaban hayatının da desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmalara belediye olarak her zaman destek olmaktayız. Bölgede geyiklerin yaban hayatına yenik düşmemesi için bölge halkının çabalarına da katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Ekolojik dengenin korunmasının geleceğimiz için çok önemli olduğunun bilincindeyiz" diye konuştu.

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