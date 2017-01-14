(Görüntülü Haber) Kartalkaya, hafta sonunda doldu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Kayakseverler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da son dönemde yağanlarla birlikte kar kalınlığı 2.5 metreye ulaştı. Hafta sonunda güneşin de yüzünü göstermesiyle kayak merkezi yoğun ilgi gördü. İl Özel İdaresi ekiplerinin Kartalkaya yolunda yaptığı çalışma sonucu sorun ile karşılaşmadan kayak merkezine ulaşan tatilciler, otelleri tamamen doldurdu. Tatilciler, kayak için son derece uygun olan pistlerde güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerle farklı yüksekliklerdeki pistlerin zirvelerine çıkan kayak tutkunlarının kimisi de snowboard yaparak heyecanlandı.