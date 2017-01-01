Ersin ERCAN/BOLU, () - BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da tatilciler eksi 10 derecede kar üzerinde yakılan ateşin etrafında dans ederek yeni yıla girdi. Yılbaşını Kartalkaya'da geçiren tatilciler, konakladıkları otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde eğlendi. Yeni yıla kısa bir süre kala otellerin önünde kar üzerinde ateş yakıldı. Tatilciler, saatler 24.00'e yaklaşırken, ateşin etrafıda toplandı. Tatilciler, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşen soğuk havada müzik eşliğinde dans etti. Daha sonra tatilciler 10'dan geriye sayarak yeni yıla girerken, coşkuyla birbirlerine sarıldı. Kalabalık, havai fişek gösterisi eşliğinde geç saatlere kadar yeni yılı kutladı.
(Görüntülü Haber) Kartalkaya'da, eksi 10 derecede yılbaşı kutlaması
Ersin ERCAN/BOLU, () - BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da tatilciler eksi 10 derecede kar üzerinde yakılan ateşin etrafında dans ederek yeni yıla girdi. Yılbaşını Kartalkaya'da geçiren tatilciler, konakladıkları otellerin restoranlarında...
01 Ocak 2017 Pazar 01:45
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