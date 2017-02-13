(Görüntülü Haber) Kartal Metro istasyonunda olay

Uğur AYAZSIN, İstanbul Tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. Görgü tanıklarına göre intihar amaçlı kendini raylara bırakan kişi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler aksadı....

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:48