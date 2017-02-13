(Görüntülü Haber) Kartal Metro istasyonunda olay (2)

Uğur AYAZSIN, İstanbul Tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. Görgü tanıklarına göre intihar amaçlı kendini raylara bırakan kişi yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler...

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:49