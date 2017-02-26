(Görüntülü Haber) Kartal'da rezidansın satış ofisinde yangın

Ramazan EĞRİ / İstanbul,() KARTAL'da bir rezidansa ait 3 katlı satış ofisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangın iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangın saat 23.00 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki rezidansa ait 3 katlı satış ofisinde çıktı. Binanın ikinci katındaki elektrik tesisatından çıktığı iddia edilen yangını gören inşaat çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan satış ofisi yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yanan satış ofisinin yanında bulunan Kartal Belediyesi'ne ait konutta ikamet eden Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz de olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.