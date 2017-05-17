Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() Kartal'da Aydos Ormanı'nda şüpheli paket ihbarını değerlendiren polis, siyah bir poşetin içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı ekipler sevk edildi. Uzman ekiplerin incelemelerinin ardından patlayıcı madde incelemek üzere emniyete götürüldü.
(Görüntülü Haber) Kartal'da polis patlayıcı ele geçirdi (2)
Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,() Kartal'da Aydos Ormanı'nda şüpheli paket ihbarını değerlendiren polis, siyah bir poşetin içerisinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında C4 plastik patlayıcı ele geçirdi. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 16:44
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