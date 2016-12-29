Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL () - KARTAL'da fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi Olay Kartal Petrol iş mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine itfaiye ve belediye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri motorlu testere ile ağacı parçalara bölerek araçların üzerinde kaldırdı. Kazada araçta maddi hasar meydana geldi.
(Görüntülü Haber) Kartal'da fırtına ağaç devirdi
Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL () - KARTAL'da fırtına nedeniyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi Olay Kartal Petrol iş mahallesi Çınar...
29 Aralık 2016 Perşembe 13:18
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