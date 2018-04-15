Enver ALAS-İSTANBUL,() KARTAL'DA meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi. 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan carptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis,itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Kartal'da feci kaza; 4 ölü 1 yaralı (3)
Enver ALAS-İSTANBUL,() KARTAL'DA meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 16.45 sıralarında D-100 Karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi. 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne...
15 Nisan 2018 Pazar 17:41
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