(Görüntülü Haber) Kartal'da dehşet evi: Karı-koca bıçakla öldürülmüş halde bulundu(1)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()-KARTAL Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sitede karı-koca evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bülent Öztürk'ün boğazının kesilerek, eşi Hatice Öztürk'ün ise sırtından bıçaklanarak öldrüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemelerini sürdürürken olay yerine cumhuriyet savcısı da geldi.