Ramazan EĞRİ / İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun arkasında bulunan kağıt toplama yerinde çıkan yangın paniğe yolaçtı. Yangın, Esentepe Mahallesi E-5 Karayolu üzerinde bulan bir akaryakıt istasyonunun arkasındaki kağıt atık toplama yerinde saat 19.4o sıralarında çıktı. Yangın çıkan yerin akaryakıt istasyonuna yakın olması nedeniyle panik yaşandı. Bildirilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
(Görüntülü Haber) Kartal'da akaryakıt istasyonu yakınında yangın
Ramazan EĞRİ / İstanbul Kartal'da D-100 Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonun arkasında bulunan kağıt toplama yerinde çıkan yangın paniğe yolaçtı. Yangın, Esentepe Mahallesi E-5 Karayolu üzerinde bulan bir akaryakıt istasyonunun...
26 Nisan 2018 Perşembe 20:00
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