(Görüntülü Haber) Kartal Adliyesi'nde şehitler için tören düzenlendi

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,() İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitler için Anadolu Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, şehit polis memuru Fethi Serkin ve zabıt katibi Musa Can'a Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Terörün son bulmasını temenni ediyoruz" dedi. Anadolu Adalet Sarayı E Blok zemin katta düzenlenen törene, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, hakimler, savcılar ve avukatlar ile birlikte adliye çalışanları da katıldı. Törende, İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve zabit katibi Musa Can için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, İzmir Adliyesi'ne yönelik dün gerçekleşen saldırıda polis memuru Fethi Serkin ve zabit katibi Musa Can'ın şehit olduğunu hatırlatarak, Fethi Serkin'in hayatı pahasına saldırıyı engellediğini söyledi. Sözün bittiği yerde olduklarını belirten Başsavcı Tosun, konuşmasında şunları söyledi: BAŞSAVCI TOSUN: TERÖRÜN SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ "Sözün bittiği yerdeyiz. Ancak bu devlet ve bu millet dimdik ayakta. Atatürk'ün deyimiyle ilelebet baki kalacaktır. Söz bitse de milli birlik ve beraberliğimizi koruyarak, tefrikaya düşmeden bu milletin ve bu devletin varlığını devam ettireceğiz. Gün birlik olma günü. Acımız büyük. İnşallah daha kötü, daha elim saldırılardan Allah bizi korusun. Terörün son bulmasını temenni ediyoruz. 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önünde meydana gelen hain saldırıda zabit katibi Musa Can'ın ve hainlerin alçak planlarını hayatı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin şehit olduklarını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm şehitlerimize ve gazilerimeze de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizin istikrarını ve birlik ve beraberliğini bozmayı hedef alan saldırılarda şehit olan kahraman polis ve askerler ile vatandaşlara da rahmet diliyoruz. Atatürk'ün çizdiği yolda inşallah bu memleketi sonuna kadar savunacağız. Yargı olarak da bize düşen bu memleketin hem hukuki manada, hem ileriye götürmek manasında, hem de terörü bitirmek manasında savunmaktır. Başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonra diğer şehitlerimize ve dün kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum, yaralılara da acil şifalar diliyorum."