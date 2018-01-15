(Görüntülü Haber) Kars’ta sis hava ulaşımını vurdu
KARS’ta yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kars'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava ile birlikte oluşan yoğun sis görüş uzaklığını düşürdü. Sis nedeniyle karayolunda...
15 Ocak 2018 Pazartesi 14:02
KARS’ta yoğun sis hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kars'ta dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk hava ile birlikte oluşan yoğun sis görüş uzaklığını düşürdü. Sis nedeniyle karayolunda sürücüler zor durumda kalırken hava ulaşımında da aksamalar görüldü. Yoğun sis nedeniyle Ankara-Kars ve İstanbul-Kars seferlerini yapacak uçaklar 1 saat rötar yaptı. Kırağı tutan ağaçlar ve tarihi binalar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
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