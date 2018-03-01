(Görüntülü Haber) Karslı minikler, oyuncaklarını Mehmetçik için satışa çıkardı

KARS’ın Selim ilçesi Atatürk İlk ve Ortaokulu’nda eğitim gören 4 öğrenci, Mehmetçiğin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı okul bahçesinde oyuncaklarını satışa çıkardı.



Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencileri 9 yaşındaki Dilara Ustabay, Eylül Pir ve Cansu Toper ile 6'ncı sınıf öğrencisi Aslı Şevval Çelik, okulun bahçesinde açtıkları stantla en sevdiği oyuncaklarını satılığa çıkardı. Bebek, peluş oyuncak, arabaları satışa çıkaran öğrenciler Mehmetçiğe destek için kolları sıvadı. Mehmetçik için oyuncaklarını satan öğrencilere, veliler ve vatandaşların yanı sıra diğer öğrenci arkadaşları da katkı sundu. Öğrenciler aynı zamanda askerlere manevi destek olmak için de mektup yazdı. Sattıkları oyuncaklarının gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacaklarını söyleyen Eylül Pir, kendin babasının da asker olduğunu söyledi.



Stant başında konuşan öğrencilerden Aslı Şevval Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, “Bugün nasıl okula gidebiliyorsak, evimizde nasıl rahat uyuyabiliyorsak bunların hepsi asker ve polislerimize borçluyuz" dedi.



Projeye destek vermek amacıyla okula gelerek, kızı Dilara Ustabay’ın yanında olduğunu gösteren babası Ergüven Ustabay da "Kızım bana böyle bir şeyle gediğinde çok sevindim gururlandım. Yurt içi ve dışında mücadele eden güvenlik güçlerimize selamlarımızı gönderiyoruz. 7'den 70'e hepimiz arkalarındayız" diye konuştu.