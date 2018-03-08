(Görüntülü Haber) Karslı kadınların okuma-yazma heyecanı

KARS’ta okuma- yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara katılanların neredeyse tamamı, 50-80 yaş arası kadınlardan oluştu. Kentte eğitim gören 2 bin 636 kursiyer, artık okuyup yazabilecekleri için mutlu olduklarını söyledi. ​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ülke genelinde başlattığı okuma seferberliğine Karslı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. 5 Mart itibariyle il genelinde yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu 2 bin 636 kursiyer, okuma-yazma öğreniyor. Vali Rahmi Doğan ile eşi Gülden Gülüzar Doğan 60 kursiyerin eğitim aldığı Namık Kemal İlkokulu'ndaki kursu ziyaret etti. Dersliklerde kursiyerlerle bir araya gelen Vali Doğan ve eşi, kadınların heyecanına ortak oldu, bir süre onlarla sohbet etti. Vali Doğan kursta verilen eğitimler hakkında da ilgililerden bilgi aldı. Kurslara katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Doğan, Kars’ta okuma yazma oranının yüzde 93.2 olduğunu belirtti. Vali Doğan, açılan bu kurslarla birlikte bu oranın yükseleceğini söyledi. Türkiye ortalamasının yüzde 96 civarında olduğunu da hatırlatan Vali Doğan, “Bugüne kadar okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız da inşallah bu kurslarla birlikte okuma yazmayı öğrenmiş olacaklar. Geçmişe de baktığımızda bizim ilimizin okumayı seven bir il olduğunu görüyoruz. Eğitim öğretime önem veren bir iliz, bundan sonra da inşallah bu böyle devam edecek" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun’un da hazır bulunduğu ziyarette Vali Doğan ve eşi, kursiyerlere kırmızı karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Kadınlar, okuma yazma kursuna geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti. Okuma- yazma bilmemenin büyük sıkıntısını çektiklerini belirten kadınlar, artık dokunmatik telefon kullanabileceklerini, gördükleri tabelaları okuyabileceklerini, ehliyet kursuna başvurabileceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu yazacaklarını aktaran kadınlar, çocuklarını okutup meslek sahibi yaptıktan sonra ancak kendilerine vakit ayırabildiklerini ifade etti.