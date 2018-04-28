(Görüntülü Haber) Karşıyaka'da Bilim Günü etkinliği

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Örnekköy Uğur Okulları'nda düzenlenen Bilim Günü etkinliğinde öğrenciler, kimya, fizik alanında yaptıkları deneyleri sergiledi. Örnekköy Uğur Okulları'nda düzenlenen Bilim Günü'nün açılışını yapan Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğulları, ülkenin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında en önemli enstrümanın bilim olduğunu söyleyerek çocukların başlattığı bilimsel çalışmalar sayesinde gelecekte çok önemli bilim insanları olacaklarını gösterdiklerini ifade etti. Açılışın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İslamoğulları, Uğur Okulları Müdürü Orkun Karapostal eşliğinde 20 standı ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. TEORİDE ÖĞRENDİKLERİNİ UYGULAMAYA DÖKTÜLER Bilim Günü kapsamında farklı zümrelerden projelerin sergilendiğini söyleyen Fen Bilimleri Öğretmeni Çağla Bulut ise yalnızca fen değil, yabancı diller ve sanat alanlarında da öğrencilerin yeteneklerini kullandığını belirtti. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından oluşan STEM sistemiyle öğrencileri farklı becerilerini bir arada kullanarak mühendislik yönünden geliştirmeyi amaçladıklarını anlatan Bulut, şöyle konuştu: "Bu sistem, öğrencilerimizin teoride öğrendiklerini uygulamaya döndürmelerini sağlayan bir yaklaşım. Öğrenciler kuru kuru öğrenmiyor. 21'nci yüzyılda öne çıkan eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi yönleri ön plana çıkarıyor. Çocuklarımız hem yeni şeyler üretiyorlar, hem de günlük hayatta karşılaştıkları sorunları farklı bir yolla çözebiliyorlar. Bugün de akıllı otel, yenilenebilir enerji kaynakları ve İzmir haritasının yanında 20 projemiz beğeniye sunulmuş oldu." Bilim Günü'ne 'Sonsuzluk Aynası' adlı projesiyle katılan 9'uncu sınıf öğrencisi Orkan Ceyhan (15), kullandığı iki ayna ile sonsuz bir görüntü yaratmayı amaçladığını söyleyerek projeyi 4 saat içerisinde tamamladığını belirtti. İnşaatlarda kullanılması için bir sistem geliştiren 5'nci sınıf öğrencisi Tümer Sülün (10) ise daha fazla yükü dengeli bir şekilde taşıyabilmeyi amaçlayan mekanizmanın uzaktan kumandalı ve insansız çalıştığını ifade etti. Okul servisleri güvenliği, jeoloji ve değerli taşlar gibi sosyal alandaki projeleri hakkında bilgi veren öğrenciler su roketi, twister ve harita oyunu etkinliklerine de katılarak keyifli anlar yaşadı. Resim tamamlama etkinliği ve resim sergisini gezen ziyaretçiler, öğrencilerin yeteneklerini yakından görme fırsatı buldu.