(Görüntülü Haber)Kars'tan milli yüzücüler yetişecek

KARS, () - KARS'ta 5 bin metrekare alanda kurulan yarı olimpik yüzme havuzunun hizmete girdiğini belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, "Yüzmeye hevesli tüm Karslıları havuza davet ediyoruz. İnanıyoruz ki Kars'tan yüzme branşında milli yüzücüler yetişecek" dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığının iki yıl önce yaptırmaya başladığı kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun inşaatı tamamlandı. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulan, 500 seyirci kapasiteli, 5 milyon TL'ye mal olan yüzme havuzunda fitness. bilardo, masa tenisi, masaj salonları, sporcu duşları, soyunma odaları ve kafeterya bulunuyor. Çocuk, kadın ve erkekler olmak üzere üç kategori halinde hizmete sunulan yüzme havuzunda kadın, erkek yüzme hocaları ile can kurtaranlar görev yapıyor. Kış şatlarının sert ve uzun geçtiği Kars'taki yüzme havuzunda ulusal ve uluslararası organizasyonların yapılabileceğine işaret eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürsel Polat, "Çocuklar yüzmeyi öğrenirken, aileleri de onları izleyebilecek. Kars'ta 20 branşta sportif faaliyetleri yürütüyorduk. Yarı Olimpik yüzme havuzuyla birlikte spor branşlarının sayısı 21'e çıktı. Yüzme konusunda yetenekli veya hocaların yardımıyla ilerlemek isteyen tüm Karslıları yüzmeye davet ediyoruz. İnanıyorum ki Kars'tan bu branşta başarılı sporcular, milli yüzücüler yetişecek" diye konuştu.