(Görüntülü Haber) Kars'tan Hatay'a duygulandıran mektup

KARS'ta ilkokul 5’inci sınıf öğrencisi Azranur Şamcı, bir haftalık okul harçlığı olan 10 lirayı Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Mehmetçiğe bağışladı. Azranur’un Hatay Valiliği'ne gönderdiği 10 lira, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na teslim edilecek. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na vatandaşların desteği sürüyor. Zeytin Dalı Harekatı'na anlamlı bir destek de Kars'taki Fevzipaşa Ortaokulu 5-E sınıfı öğrencisi Azranur Şamcı’dan geldi. Azranur bir haftalık okul harçlığı olan 10 lirayı, Hatay Valisi Erdal Ata’ya yazdığı bir mektupla birlikte zarfa koyarak Mehmetçiklere ulaştırılması için Hatay’a gönderdi. Azranur’un mektubunu alan Hatay valisi Erdal Ata, minik öğrenciye teşekkür etti.Vali Erdal Ata mektubu okurken çok duygulandığını belirterek, "Zeytindalı Harekatı başladıktan sonra Türkiye’nin dört bir yanında e-mail, mektup, telefon hatta yüzlerce binlerce diyelim aldık. Silahlı kuvvetlerimizin oradaki yaptığı operasyonu desteklemek üzere gönderilen mesajlar ve bunun yanında da bir çok vatandaşlarımızın askerlerimize silahlı kuvvetlerimize yardım olmak amacı ile bir çok taleplerini aldık. Bu arada Kars Fevzipaşa Ortaokulundan Azranur Şamcı isimli bir öğrencimiz bana bir mektup yazmış. 'Vali Amca bu benim bir haftalık harçlığım 10 lira bunu lütfen Afrin’de ki askerlerimize ulaştırın' diye. Gerçekten çok duygulandırıcı bir hareket öğrencimizin yaptığı bu davranış beni çok duygulandırdı, kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum ona derslerinde başarılar diliyorum. İnşallah o parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına vereceğiz, onun adına yatıracağız. Buradan kendisine selamlarımı iletiyorum ve başarılar diliyorum” dedi. 5'inci sınıf öğrencisi Azranur Şamcı'nın Hatay Valisi Erdal Ata'ya gönderdiği mektupla şunlar yazıyor: 'Sayın Hatay valisi amca ben Kars Fevzi Paşa Orta Okulundayım. 5/E sınıfındayım. Bu para benim 1 haftalık harçlığımdır bu 10 TL’yi Afrin’de savaşan Mehmetçik ağabeylerime ulaştırırsanız çok mutlu olurum. Vatanımı ve ekserlerimizi çok seviyorum. Sizin ve Mehmetçik ağabeylerimin ellerinden öpüyorum. Allah devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı ve askerlerimizi korusun. Selamlarımı sunar ellerinizden öperim.'