(Görüntülü Haber) Kars'taki kar yağışı kaz besicilerini sevindirdi
KARS'taki kar yağışı, kaz besiciliği yapanları sevindirdi. Hafta sonu etkili olan kar yağışı kısa sürede Kars'ı yeniden beyaza bürüdü. Kümesten çıkarılan kazlar kar üstünde kanat çırptı, kar yedi, zaman zaman karların içine...
23 Ocak 2018 Salı 19:12
KARS'taki kar yağışı, kaz besiciliği yapanları sevindirdi. Hafta sonu etkili olan kar yağışı kısa sürede Kars'ı yeniden beyaza bürüdü. Kümesten çıkarılan kazlar kar üstünde kanat çırptı, kar yedi, zaman zaman karların içine girdi. Kazların kar yemeden kesilmediğini belirten besici Gürsel Ergül şunları söyledi: "Kar yemeden kesilemeyen kazlar uzun süredir kümeslerde bekletiliyor ve satılamıyordu. Yağan özellikle kas besicilerini çok sevindirdi. Kaz etinin lezzetli olabilmesi için kar yemesi gerek. Bundan sonra inşallah kar devam eder ve bizler de kazları satabiliriz. Kaz etine talep çok. Ama kar olmadığından satamıyorduk. Şimdi satışlarda bir patlama bekliyoruz. Bundan sonra inşallah kar yağışı devam eder bizler de kazlarımızı satarız. Ayrıca, kazlara ayva, mandalina ve portakal da yedirip C vitamini almalarını sağlıyoruz."
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