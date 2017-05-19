(Görüntülü Haber) Kars'taki Bayramda uyuyan köpek

Bedir ALTUNOK KARS, () 19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Kars'ta düzenlenen törenleri sırasında uyuyan bir köpek, belediye görevlileri tarafından uzaklaştırıldı. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı durusu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan törenlere Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta (MHP) ve diğer protokol üyeleri katıldı. Bir sokak köpeğinin bayrak ve flama taşıyan öğrenciler önünde uzun süre güneşli havada asfalt üzerinde uzanıp uyuması rahatsızlık verdi. Öğrencilerin sevgi gösterdiği köpek, belediye görevlileri tarafından yerinden kaldırılmak istendi. Bazı öğrencilerin itirazına rağmen belediye görevleri boynuna bir ip bağlayarak köpeği alandan uzaklaştırdılar.