(Görüntülü Haber) Kars'ta Engelliler Atletizmde çekişti

Bedir ALTUNOK / KARS, () TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelliler arası Atletizm yarışması çekişmeli geçti. Valilik öncülüğünde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle 'Empati çalışması' adı altında düzenlenen etkinliklerde koşu parkuruna çıkan 40 özel öğrenci, 800 metre ve 100 metrede yarıştı. Kafkas Üniversitesi stadyumundaki engellilerin maratonunu, Vali Rahmi Doğan, Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Acay, Dolunay Derneği Başkanı Bahattin Şeker,TÖSSFED Asbaşkanı Metin Toraman, Korumaya Muhtaç Çocuklar Derneği Başkanı Nihat Nebioğlu ve engelli aileleri izledi. Ablası Ümmügülsüm Şen ile birlikte 80 metre yarışına katılan Behiye Şen "Çok güzel bir duygu. Sağlıklı yaşam için her zamanki gibi sporumuzu yapıyoruz. Türkiye'mizi, ilimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Birinci olamasak da can sağ olsun çünkü biz Türkiye'miz için, ilimiz için koşuyoruz" dedi. Büyük çekişmelere sahne olan ve aileleri tarafından desteklenen Atletizm yarışlarında şu sporcular dereceleri paylaştı: 800 METRE: 1-Fatma Arslan, 2-Behiye Şen, 3-Ümmügülsüm Şen 100 METRE: 1. GRUP: 1-Beşire Pirbudak, 2-Hazal Gönen, 3-Gülizar Özlü, 2. GRUP: 1-Kadriye Yılmaz, 2-Tansu Bay, 3-Neslihan Çelik 3. GRUP: 1-Serkan Kızgın, 2-Muhammet Şafak, 3-Yusuf Mutlu, 4. GRUP: 1-Mertcan Karabağ, 2-Ertürk Altun, 3-Polat Aygün