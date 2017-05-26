(Görüntülü Haber) Kars Müftüsü organlarını bağışladı (3)

KARS, () - KARS İl Müftüsü Mehmet Genç, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Tıp Fakültesi'nde İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün organ bağışıyla ilgili programına katıldı ve organlarını bağışladığını açıkladı. Organ bağışında bulunmanın önemine dikkati çeken Müftü Mehmet Genç, programda “Karaciğerinizi, böbreğinizi veya başka bir organınızı mı bağışlayacaksınız?" diye sorduklarında “Tüm organlarımı bağışlıyorum" diye karşılık verdi. Bir insanı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğunu ve bu konuda ayet de bulunduğunu kaydeden Müftü Genç, cemaate örnek olması gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Ben öldükten sonra benim organlarım çürüyecekse yaşayan birine faydalı olur. İnşallah hayırlı birine denk gelir. Hani bazıları diyorlarya ‘öldükten sonra benim organlarım başkası için şahitlik edecek, bu noktada olacak. Ya kötü bir adamın eline düşerse, yani istenmeyen birinin eline düşerse’ Yani Allah nasip ede de iyi bir adamın eline düşsün. Veya belki senin bağışladığın organ sayesinde o insan daha güzel bir yola girecek. O açıdan biz insanlığa hizmeti esas alacağız. İyiliği egemen kılalım. Dünyada iyiliği egemen kılmak fedakarlık ister. Gerektiğinde dinin için, vatanın için, gerektiğinde insanlık için şehit olacaksın. Yani biz ne için uğraşıyoruz? Onun için bugün Sağlık İl Müdürlüğümüzün programındaydık. Değerli akademisyenlerimiz vardı. Bize de organ bağışının dini boyutu soruldu. Tabi ki Diyanet İşleri Başkanlığ Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 6 Mart 1980 yılında verdiği bir fetva var. Yani organ bağışının yapılmasının cevazına dair. Şimdi bakın ben o konfaransa gelen herkese ‘bağış yapalım, insan hayatına değer verelim, bir insanı kurtaralım’ deyip bunu yapmazsak olur mu? Olmaz. Zaten öldükten sonra organların çürüyecek. Veya ne olacak Allah bilir. O zaman öyle bir imkan varsa benim örnek olmam lazım. İşte gördüğünüz gibi tüm organlarımızı bağışladık, Allah kabul eylesin. Ben şimdi din görevlisi olarak, din gönüllüsü olarak bütün vatandaşlarımıza şunu söylüyorum; Siz dara düştüğünüz zaman birilerinin sizin imdadınıza yetişmesini istiyorsanız, önce siz fedakarlık yapın ki size de fedakarlık yapılsın. "