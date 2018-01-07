Kars-Kars Sarıkamış şehitlerine yürüdü(1)
(Görüntülü Haber) Kars-Kars Sarıkamış şehitlerine yürüdü(1)
Kars-Kars Sarıkamış şehitlerine yürüdü(1)
07 Ocak 2018 Pazar 11:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Hatay'da diyabet hastalarına özel...
- 2(Görüntülü Haber) Kadavra üzerinde...
- 3(Görüntülü Haber) Son organ, ikinci...
- 4Son organ, ikinci beyin; Türkiye'de...
- 5Kadavra üzerinde sinüzit ameliyatı eğitimi
- 6(Görüntülü Haber) 3 yılda kalp rahatsızlığı...
- 7Doçent Altaş: Beli ağrıyan sanayiye...
- 8(Görüntülü Haber) Doçent Altaş beli...
- 9(Görüntülü Haber) Doçent Altaş beli...
- 103 yılda kalp rahatsızlığı olan 100...
- 1(Görüntülü Haber) Okul yolunda 'Köprü'...
- 2(Görüntülü Haber) Okul yolunda 'Köprü'...
- 3(Görüntülü Haber) "3 dil öğrenme...
- 4"3 dil öğrenme zorunluluğuyla öğrencilerimizi...
- 5(yeniden)Eğitimde endüstri '4.0'...
- 62018 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma...
- 7Eğitimde endüstri '4.0' ve...
- 8Öğretmenin 'YKS'nin ikinci oturumuna...
- 9Bilime Saygı Ödülleri sahiplerini buldu
- 10Okulların yeni gözdesi 'Z Kütüphane'ler
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.3B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Oğlunun oyuncak arabasından etkilendi,...
- 2DHA YURT BÜLTENİ-4
- 3Pınar Karşıyaka'ya sihirli değnek
- 4Altay'da İbrahim Akın da sakatlandı
- 5Kuzey Irak'a hava harekatı : 6 terörist...
- 6Bursaspor'da kaptan Batalla kampa katıldı
- 7DHA ANKARA- Kuzey Irak'a hava harekatı...
- 8Vali Zorluoğlu, sosyal medyada en çok...
- 9Şanlıurfa’da, güvercin savaşı
- 10'Bir Dilek yetmez' deyip öğretmen...
- 11(Görüntülü Haber) Anadolu yaban koyunlarının...
- 12Türkiye'de ilk defa 'ışık...
- 13(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Kayserisporlu...
- 14(Görüntülü Haber) Kars-Kars Sarıkamış...
- 15DHA YURT - Türkiye, Sarıkamış şehitleri...
- 16(Görüntülü Haber) Domuz bağıyla bağlayıp,...
- 17Motor ve şase numaralarını değiştirirken...
- 18(Görüntülü Haber)Trakya'da yağmur...
- 19Yürüyemeyen Yiğit'in kasları baleyle...
- 20(Görüntülü Haber) Tartıştığı emlakçıyı...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:51
|08:22
|13:16
|15:37
|17:58
|19:24
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv