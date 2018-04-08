(Görüntülü Haber) Karnaval heyecanında ciğer partisi

Haber-KameraVeysel DOGUÇADANA, ()Adana'da 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Seyhan İlçe Belediyesi, 'Adana'ya gel ciğerimi ye' etkinliğinde vatandaşlara ciğer kebabı ikram etti. Mıdık Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, karnavalın gerçekleşmesinde fikir öncülüğü yapan Nisan'da Adana'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mıdık'ta ilk olarak, vatandaşların yoğun katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Burada konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Nisan'daki Adana gerçekten çok farklı. Bu portakal çiçekleri arasında yürümek, o mükemmel kokuyu teneffüs etmek, buna kebap da karıştı. O kadar güzel lezzetler ki. Hem yemek festivallerinde hem de diğer karnavallarımızda bizim Adana'yı en güzel şekilde tanıtmamız gerekiyor. Adana kültür şehri olmaya devam ediyor. Adana halkı sayesinde kentimizi en güzel şekilde tanıtmaya çalışacağız. Adana ile ilgili kötü algıları ortadan kaldıracağız. Adana ile ilgili gündemi biz belirleyeceğiz dedi. Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'yı adli olaylarla değil, güzellikleriyle öne çıkması için yapılan her türlü çalışmaya katkı koyduklarını söyledi. Karalar, Adana özel bir kenttir, Adanalılar da özel insandır. Adana'nın tanıtılması gereken bir çok güzellikleri var. Dünya, en güzel lezzetleri, en güzel insanları tanımak istese Adana'ya gelir dedi. Yapılan konuşmaların ardından pişirilen ciğer ve Adana kebaplar, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.