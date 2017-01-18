(Görüntülü Haber) Karlıova'da su boruları patladı, göletler dondu

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından başlayan ayazla birlikte sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen sıçaklarda göletler, iş yerleri, evler ve arabalar don tuttu. Karlıova-Erzurum karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde, buzlanma nedeniyle su borusunun patlaması nedeniyle bütün tesis don tuttu. Karlıova İlçesi'nde kar yağışının ardından devam eden soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkilerken, içme suyu şebekeleri, göletler ve araçlar don tutmaya başladı. Karlıova-Erzurum karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Çatak Köyü'ndeki bir dinlenme tesisinde, dün akşam saatlerinde don nedeniyle patlayan su borusundan akan sular, bütün tesisin sular altında kalmasına yolaçtı. Gece etkili olan ayazla birlikte dinlenme tesisinin iç kısmı tamamen yaklaşık 10 santimi bulan buz tabakası tuttu. Buz kalıntısını sökmek için büyük bir çaba sarf eden dinlenme tesisi sahibi Tuncay Çevik, tüm çabasına rağmen buzları kıramadığını belirterek, "Gece saatlerinde dükkanın kapalı olduğu sırada aşırı soğuktan dolayı içme suyu borusu patlamış. Sabah işyerini açtığımızda dükkanın içi komple buz tuttuğunu gördük. Kendi imkanlarımızla buzları kırmayı denedik, tuz attık. Ancak bir türlü buzu sökemedik. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, buzu kıramazsak mecburen havaların ısınmasını bekleyeceğiz. Havalar çok aşırı derecede soğuk, akan su tamamen içerde birikerek kalın buz tabakası oluşturmuş" dedi. Karlıova'da gece -20 dereceyi bulan hava sıcaklığından dolayı, ilçede bulunan Kale Gölet'i tamamen donarken, birçok ev ve işyerlerinin içme suyu şebekesi boruları da dondu.