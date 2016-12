(Görüntülü Haber) Karlıova'da gençlerin karda ata binme keyfi

BİNGÖL'ün Karlıova İlçesi'ne bağlı Toklular Köyü'ndeki gençler, yaz aylarında yapılacak at yarışları için kalınlığı 2 metreyi bulan karda bir tarftan atları hazırlıyor, diğer tarftan beyaz örtü üzerinde ata binmenin keyfini çıkarıyor. Karlıova Belediyesi'nin her yıl yaz aylarında Toklular Köyü'nde yaptığı at yarışları için gençler şimdiden hazırlanıyor. Kalınlığı 2 metreye ulaşan kara rağmen atlarını koşturan gençler, idman yapıyor, hem de ata binmenin keyfini yaşıyor. Yazın yapılacak yarışlara hazırlanan gençlerden Davut Erden, köylerinde yapılan yarışlara her yıl katıldığını belirterek, "Köyümüzde her yıl yaz aylarında at yarışları düzenleniyor. Bizler de bu yarışlara düzenli olarak katıldığımız için mesimin bu zamanlarında ise atlarımızı koşturarak eğitiyoruz. Atlar karda ne kadar hızlı koşarsa, yazın bu hız iki katına çıkıyor. O yüzden hangi at güçlü şimdi tespit edip yazın yapılan yarışlara hazırlıyoruz. Hem 2 metreye ulaşan karda mahsur kaldığımız köyde zamanımızı da böylece spor yaparak, atlarımızı eğiterek geçiriyoruz" dedi. Köy meydanında atlarını koşturan gençleri izlemeye gelenler, gençlerin bu rekabetini izlemenin keyfini yaşadı. Köy meydanında biriken kar kütleleri yaşamı olumsuz etkilemesine rağmen kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı.