(Görüntülü Haber) Karlı yaylalarda off road heyecanı

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir grup doğasever, karla kaplı yaylalarda off road heyecanı yaşadı. Aralarında işadamı, turizmci ve doktorların bulunduğu doğaseverler, yaklaşık 1 metre 40 santim karla kaplı yaylalarda 25 araçlık konvoyda macera yaşadı. Vinç, telsiz ve diğer ekipmanların bulunduğu 4x4 ciplerle Çakırlar'da bir araya gelen grup, Geyikbayırı- Çitdibi- Yarbaşçandır- Kökez Yaylası- Çukurcuma Yaylası- Beycik Yaylası ve civarlarını kapsayan rotalarında 800 ile 1600 metre arasında değişen rakımda karla kaplı doğanın fotoğraflarını da çekti. Gün boyu süren macerada çeşitli zorluklarla da karşılaşan doğaseverler maceranın sonunda ise kar içinde mangal keyfi yaptı. VİNÇLERLE TAŞINAN KAYALARDAN YOL YAPTILAR Geçen yıl sosyal medyada oluşturulan ve 15 günde bir araya gelerek farklı rotalarda off road yapan grubun son rotasındaki maceranın unutulmaz olduğunu söyleyen Orsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Olgun, muhteşem bir doğa manzarasıyla karşılaştıklarını belirtti. Olgun yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beycik'ten sonra yol tamamen karla kaplıydı. Kar kalınlığı 1 metre 40 santim kadardı. Yoğun kar nedeniyle çok daha yükseklere çıkamadık. Öncü araçta bulunan arkadaşımızın talimatıyla başka bir güzergaha geçtik. Yaklaşık 10 kilometre ormanın içinden ilerledikten sonra bir dere yatağına geldik. Burada yol kapalı olduğu için vinçlerle kayaları taşıyıp yol yaptık. Derenin içinden zorlu bir geçişten sonra 10 kilometre daha gittik ancak yol tamamen kapalıydı. Heyelan vardı. Daha fazla ilerleyemedik." DİSİPLİN GEREKİYOR 4x4 ciplerde telsiz ve vinç bulunduğunu aktaran Olgun, “Karda karşılaşılabilecek en kötü şey araçların kayması ve uçuruma yuvarlanması. Bu nedenle bir disiplin içerisinde öncü araçtan gelen talimatlar çerçevesinde hareket ediliyor. Sıranın asla bozulmaması gerekiyor" diye konuştu. OFF-ROAD'UN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ EKİP RUHU KAZANDIRMASI Off road'un zorlu bir spor olduğunu belirten Olgun, “Ancak bu spor insana ekip ruhu kazandırıyor. Ayrıca doğayla mücadele ediyorsunuz. Kendinizi sınıyorsunuz. Haddinden fazla adrenalin oluyor. İşin sonunda eve döndüğünüzde yorgun ama beyin olarak rahatlamış hissediyorsunuz" dedi. Olgun son 10 yılda Ege ve Antalya bölgesinde neredeyse ayak basmadığı 1 metrekare yer olmadığını sözlerine ekledi.