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(Görüntülü Haber) Karla kaplı Ganos Dağı'nda yamaç paraşütü

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi 14 kişilik ekip, 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos Dağı ve Ayvasıl Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaparak beyaz örtü ve deniz manzarasının...

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü üyesi 14 kişilik ekip, 600 metre yükseklikteki karla kaplı Ganos Dağı ve Ayvasıl Tepesi'nden yamaç paraşütüyle atlayış yaparak beyaz örtü ve deniz manzarasının keyfini çıkardı. Tekirdağ'da yılın son günü yüksek tepelerdeki kar yağışının keyfini yamaç paraşütçüleri çıkardı. Şarköy Uçmakdere Yamaç Paraşütü Kulübü eğitmeni Kadir Aksoy, 14 kişilik ekibiyle birlikte 600 metre yüksekliğindeki karla kaplı Ayvasıl Tepesi'ne çıktı. Özellikle yaz aylarının gözdesi olan yamaç paraşütü sporcuları, atlayış yaparak kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplanan doğanın ve mavi deniz manzarasının keyfini çıkardı. Karla kaplı tepelerden atlamanın kendileri için farklı bir tecrübe olduğunu ifade eden Kadir Aksoy, şöyle dedi: "Ganos Dağı Mevkii'ndeki Ayvasıl Tepesi'ne ekipmanlarla zorlu bir tırmanış yaptık. Daha sonra güvenlik tedbirlerimizi alarak 600 metreden kendimizi beyaz örtüye ve mavi deniz manzarasına bıraktık. Yılın son gününde bu keyfi burada yaşamak harikaydı. Böyle bir atmosfer ve böyle bir güzellik ancak buraya gelerek yaşanabilir. Yukardan bakıldığında harika bir manzara var." Daha sonra sırayla 600 metrelik yükseklikten atlayış yapan 14 yamaç paraşütü sporcusu, deniz üzerinden süzülerek sahildeki varış noktasına iniş yaptı.

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