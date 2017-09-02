İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL,() Bahçelievler Soğanlı'da A.D. (33), 30 yaşındaki eşi K.D.'yi bıçaklayarak öldürdü. A.D. cinayetin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gitti, eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu. Olay yerine giden polisler evde K.D.'nin cansız bedenini buldu. Polisin evdeki incelemesi devam ediyor. Temizlik işçisi olan çiftin 8 yaşındaki kız çocuklarını bayram nedeniyle Balıkesir'e gönderdiği anlaşıldı.
(Görüntülü Haber) Karısını bıçaklayarak öldürdü adliyeye gidip teslim oldu
İbrahim AKTÜRK-Taner YENER/İSTANBUL,() Bahçelievler Soğanlı'da A.D. (33), 30 yaşındaki eşi K.D.'yi bıçaklayarak öldürdü. A.D. cinayetin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gitti, eşini öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu....
02 Eylül 2017 Cumartesi 15:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.