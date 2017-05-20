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(Görüntülü Haber) Kargoları teslim edecek akıllı cihaz tanıtıldı

TÜRK mühendis ve üreticileri işbirliğiyle üretilen, kargoları teslim edecek akıllı cihaz 'PTT Kargomat 7/24'ün tanıtımı, Gaziantep'te PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından tanıtıldı. Türk mühendisleri...

TÜRK mühendis ve üreticileri işbirliğiyle üretilen, kargoları teslim edecek akıllı cihaz 'PTT Kargomat 7/24'ün tanıtımı, Gaziantep'te PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından tanıtıldı. Türk mühendisleri tarafından üretilen ve gelen kargoların teslimini sağlayacak 'PTT Kargomat 7/24' cihazının tanıtımı özel bir otelde gerçekleştirildi. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından tanıtılan cihaz ile vatandaşların kargolarına istedikleri saatte ulaşmaları sağlanacak. Kargomatın ilk olarak Ankara'da kullanılacağını ve deneme aşamalarının ay sonunda başlayacağını belirten Kenan Bozgeyik, şunları söyledi: "Ankara'da yaygınlaştırıp, vatandaşlarımızdan gelecek dönüşleri alıp, varsa eksiklikleri kontrol ettikten sonra bütün ülkeye yayacağız. Yazılımlarda kendi kontrolümüzde olduğu için vatandaşlarımız son derece emniyetli ve uygun şartlarda hizmeti satın alacaklar. Vatandaşların, herhangi bir yerden kendilerine gelen kargoyu teslim edilecek en yakın PTT Kargomat beyan edilecek. Bu beyanla birlikte vatandaşımıza bir SMS göndereceğiz. SMS ile göndermiş olduğumuz barkotu, paket teslimatı bölümüne okutarak, gerekli şifreyi girmiş olacak ve kargonun geldiği kutu açılacak. Paketi vatandaş alacak ve teslim aldığına dair bilgi anında merkeze bildirilecek. 'PTT Kargomat'ları tercih eden vatandaşlarımız, kargo ücreti dışında ekstra herhangi bir ücret ödemeyecek."

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