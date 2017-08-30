ADANA, () - ADANA'da trafikte hareket halindeki üstü açık bir kamyonete yüklenen kargoların üzerine yatan görevli olduğu tahmin edilen kişi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kargo kolileri üzerinde yatan görevli, kamyonet sürücüsünün yaptığı hıza aldırmadan uyumaya devam etti. Bir süre trafikte ilerleyen kamyonet Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na girip gözden kayboldu.
(Görüntülü Haber) Kargo aracında ölümüne uyku
ADANA, () - ADANA'da trafikte hareket halindeki üstü açık bir kamyonete yüklenen kargoların üzerine yatan görevli olduğu tahmin edilen kişi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kargo kolileri üzerinde yatan görevli, kamyonet sürücüsünün...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 13:32
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