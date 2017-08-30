(Görüntülü Haber) Kargo aracında ölümüne uyku

ADANA, () - ADANA'da trafikte hareket halindeki üstü açık bir kamyonete yüklenen kargoların üzerine yatan görevli olduğu tahmin edilen kişi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kargo kolileri üzerinde yatan görevli, kamyonet sürücüsünün yaptığı hıza aldırmadan uyumaya devam etti. Bir süre trafikte ilerleyen kamyonet Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na girip gözden kayboldu.