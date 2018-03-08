(Görüntülü Haber) Kardeş akü hırsızları böyle gözaltına alındı

İhsan YALÇIN-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA baz istasyonlarından akü çalan 2 kardeş jandarma tarafından suç üstü yakalandı. Jandarmanın, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yaptığı baskınlarda 4 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıyer Zekeriyaköy'de bulunan bir baz istasyonundan hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, baz istasyonundaki 2 kişiyi aküleri çaldığı sırada gözaltına aldı. KİRALIK ARAÇLA ÇOK SAYIDA AKÜ ÇALMIŞLAR Şüpheliler sorgularında Fatih, Şişli, Gaziosmanpaşa, Esenler, Sultangazi ve Sarıyer ilçelerinde bulunan baz istasyonlarından da kiralık araç kullanarak akü çaldıklarını, bu aküleri de Davutpaşa'da bir depoda sakladıklarını itiraf etti. DEPODAN ÇOK SAYIDA AKÜ ÇIKTI İfadeler, doğrultusunda depoya baskın düzenleyen ekipler burada piyasa değeri yaklaşık 25 bin lira olan çok sayıda akü ele geçirdi. Depoda bulunan 4 kişi de gözaltına alındı. Aküler GSM şirketlerine teslim edilirken, 6 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.