(Görüntülü Haber) Kardemir'de toplu sözleşme imzalandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK Demir Çelik Fabrikaları'nda örgütlü Hak- İş'e bağlı Çelik-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varıldı.



Karabük Demir Çelik Fabrikaları Genel Müdürü Ercüment Ünal ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç ile Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, varılan anlaşmayla ilgili birlikte açıklama yaptı.



İmzalanan toplusözleşmeye göre işçilerin ücretlerine ilk altı ay için yüzde 8.75 zam yapılacak. İkinci altı ay için enflasyon oranında zam öngören sözleşmeyle işçi ücretlerine üçüncü ve dördüncü altı ay için yüzde 5'er oranında zam yapılacak. Toplusözleşmenin imzalanmasının ardından açıklama yapan Çelik- İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, krize rağmen zam almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İki yıl sonunda zam oranının yüzde 30'u bulacağını savunan ve sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını anlatan Değirmenci, "Bu toplu sözleşme ananızın ak sütü gibi helal olsun. Eğer ki biz burada 7.5 saatlik mesaimizde verimli çalışarak çok üretirsek, bir dahaki toplu sözleşme masasında daha güçlü hareket ederiz. Fabrikanın yükünü hafifletecek gücümüz varsa, yerine getirmemiz lazım. İşimizi doğru yapmamız lazım" dedi.