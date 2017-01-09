(Görüntülü Haber) Kardan devrilen 2 ağaç araçlara zarar verdi

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Kadıköy'de kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken iki çam ağacı, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi.Olay Göztepe mahallesi Ege Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle dallarında kar biriken iki çam ağacı ağırlığa dayanamayarak iki otomobilin üzerine devrildi. Olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çam ağacının otomobillerin üzerine devrildiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla ağacı yukarı kaldırarak otomobillerin çıkmasını sağladı.Otomobilleri kurtararak ekipler daha sonra ağaçları motorlu testere ile keserek yolu trafiğe açtı