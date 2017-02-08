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(Görüntülü Haber) Kardak'ta yine 'bot dalaşı'; Yunan botuna müdahale edildi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botları, fırtına nedeniyle dün gidemediği Kardak kayalıkları çevresindeki nöbete bugün tekrar başladı. Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk sularına girince, Türk Sahil Güvenliğin...

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - TÜRK ve Yunan Sahil Güvenlik botları, fırtına nedeniyle dün gidemediği Kardak kayalıkları çevresindeki nöbete bugün tekrar başladı. Yunan Sahil Güvenlik Botu, Türk sularına girince, Türk Sahil Güvenliğin müdahalesiyle sonlanan ve 10 dakika süren hareketlilik yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak olaylarının 21'inci yılı nedeniyle 10 gün önce, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un ise 8 gün önce ziyaret ettiği Kardak kayalıkları, daha sonra iki ülke Sahil Güvenlikleri arasında 'bot dalaşına' sahne olmuştu. Birkaç gündür tansiyonun biraz olsun düştüğü bölgedeki hareketlilik, dün fırtına nedeniyle tamamen bitti. Kardak kayalıklarına dün gidemeyen Türk ve Yunan sahil güvenlik botları, bugün kayalıklar çevresindeki devriye nöbetine tekrar başladı. Her 2 ülkenin de botları hem Kardak kayalıklarına hem de birbirlerine bir süre yaklaşmadı. Her iki taraf da birbirlerinin hareketini izledi. HAREKETLİLİK YAŞANDI Kalalimnos Adası önünde bekleyen Yunan Sahil Güvenlik Botu ise saat 14.55'te, Kardak kayıklarına gelerek Türk karasularına girince hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine bölgedeki 101 Nolu Türk Sahil Güvenlik Botu, Yunan botuna müdahale etti. Yaklaşık 10 dakika süren bir kovalamaca yaşandı. Türk Sahil Güvenlik Botunun peşinden gittiği Yunan Botu, daha sonra kendi sularına tekrar geçti. Bu arada yaşanan hareketlilik üzerine; Turgutreis Limanı'nda bulunan 1 Türk Sahil Güvenlik Botu da kayalıklara geldi.

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