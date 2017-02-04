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(Görüntülü Haber) Kardak'ta sessizlik hakim (2)

TÜRK HÜCUMBOTUNU GÖRÜNCE KIPIRDAMADI Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan botları da bekleyişini sürdürüyor. Kardak bölgesine Türk sahil güvenlik...

TÜRK HÜCUMBOTUNU GÖRÜNCE KIPIRDAMADI Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında Yunan botları da bekleyişini sürdürüyor. Kardak bölgesine Türk sahil güvenlik botlarının her gelişinde, karşıdan engelleme yapmaya çalışan Yunan sahil güvenlik botu, bu kez yerinden kımıldayamadı. Saat 16.00'da Kardak kayalıkları yanından geçen TCG 330 borda numaralı 'Kılıç' isimli hücumbotu gören Yunan botu, beklediği Kalalimnos Adası önünden 1 metre dahi hareket etmedi. Kardak kayalıklarına 20 metre mesafeden geçen, yaklaşık 60 subay ve askerin içinde bulunduğu hücumbot, Aydın'ın Kuşadası ilçesi yönüne doğru seyrini sürdürdü.

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