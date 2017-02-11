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(Görüntülü Haber) Kardak'ta bekleyiş sürüyor

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'in Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin nöbeti sürüyor. Bölgedeki sis nedeniyle herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Genelkurmay...

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'in Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıkları yakınlarında, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin nöbeti sürüyor. Bölgedeki sis nedeniyle herhangi bir hareketlilik yaşanmadı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının geçen 29 Ocak'ta ziyaret ettiği Kardak kayalıkları çevresinde, Türk Sahil Güvenlik botları nöbeti sürdürüyor. Sabah nöbet değişimi yapan Türk Sahil Güvenlik botları, Kardak bölgesinden yaklaşık 1 mil açıkta bekliyor. Sabah Yunan sahil güvenlik botu, sis nedeniyle Kardak çevresinde görülmedi. Öğle saatlerinden sisin etkisi artınca Kardak kayalıkları da gözden kayboldu.

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